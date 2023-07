Mondiali donne | marocchina in campo con l' hijab | è la prima volta

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 luglio 2023) La partita tra Marocco e Corea del Sud al Mondiale di calcio femminile non verrà ricordata tanto per il valore sportivo del match o per il risultato (per la cronaca, le africane hanno vinto 1-0 sulle asiatiche) ma per l'esordio mondiale di Nouhaila Benzina. La calciatriceè lagiocare indossando l', il velo islamico. La Fifa ha tolto dal 2014 il divieto di portare il velo, ma finora mai nessuna calciatrice aveva disputato una partita di Coppa del Mondo con l'. Benzina, che gioca in difesa, era rimasta in panchina all'esordio contro la Germania ma con la Corea del Sud è scesa indal primo minuto fissando il record. Il Marocco ad Adelaide ha poi vinto l'incontro per 1-0, ottenendo il suo primo successo di sempre nella fase finale di una Coppa del Mondo e rilanciando le ...