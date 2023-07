Mondiali donne | 6 - 0 alle Filippine | Norvegia agli ottavi

La prima volta di una giocatrice in campo con il velo a un mondiale. Nouhaila Benzina, difensore del Marocco, è diventata la prima calciatrice a giocare una partita della Coppa del Mondo femminile con ...La Norvegia avanza agli ottavi deidi calcio. Le scandinave ottengono il primo successo al torneo iridato, battendo 6 - 0 le Filippine (tripletta di Sophie Roman Haug) e chiudono da seconde del gruppo A alle spalle della ...Battuta 1 - 0 la Corea del Sud in un match valevole per il gruppo H aifemminili. Dopo il 6 - 0 subito all'esordio dalla Germania prima tre punti per il Marocco e speranze di qualificazione ...

Mondiali donne: giocatrice in campo con il velo, è la prima volta Agenzia ANSA

Nerl gironer A successo del Marocco sulla Corea del Sud ROMA (ITALPRESS) - Prima vittoria nella storia in un mondiale femminile per il ...La Norvegia avanza agli ottavi dei mondiali di calcio donne. Le scandinave ottengono il primo successo al torneo iridato, battendo 6-0 le Filippine (tripletta di Sophie Roman Haug) e chiudono da secon ...