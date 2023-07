Mondiali di Scherma | gli Azzurri del fioretto escono ai quarti | Hong Kong in semifinale

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 luglio 2023) Mostruosa rimonta diaidisull'Italia delmaschile. Gliaidi finale del torneo e gli asiatici vanno in. E' stato decisivo il penultimo assalto di Choi contro Mariniche. L'asiatico ha rimontato di 8 stoccate e ha portato in vantaggio i suoi compagni di squadra. Ll'ultimo assalto da Cheung contro Garozzo poi ha fermato il risultato sul 45-40.