Mondiali di Nuoto | Pilato vola al terzo posto nei 50 rana | bronzo di gioia

(Di domenica 30 luglio 2023) Fukuoka – Aidi2023 di Fukuoka Benedettaconquista ile la medaglia dinella finale dei 50. La lituana Ruta Meylutyte, oro, migliora enormemente il record del mondo di specialità con 29?16. Argento alla statunitense Lilly King con 29?94. Niente medaglia, invece, per Thomas Ceccon nell'ultima finale, quella dei 50 dorso: quinto tempo per l'azzurro. Doppietta Usa con l'oro ad Armstrong e l'argento a Ress,al cinese Xu. (Adnkronos)(foto@Deepbluemedia)

Beneetta Pilato ha vinto il bronzo nei 50 rana aididi Fukuoka. L'azzurra ha chiuso al terzo posto in 30''04 la finale vinta dalla lituana Ruta Meilutyte, oro e record del mondo con il tempo di 29''16. Argento per l'americana Lilly ...... il predestinato che sta diventando mito La Pilato salva il record e vola in finale aicon la Bottazzo. Cinquina Sjostrom, Ceccon ok Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello ...Leggi ancheFukuoka 2023, gli italiani in gara: finali, chi torna in acquaFukuoka 2023, Italia quinta nella 4x200 stile libero Pallanuoto, Setterosa bronzo ai...

Un'ottima Simona Quadarella non basta per centrare il podio negli 800: vince Ledecky, l'azzurra è quarta in 8'16''46. Lontani dalle medaglie Deplano nei 50 sl e la… Leggi ...Roma, 30 lug. (askanews) - Benedetta Pilato si conferma atleta di classe cristallina, si prende il bronzo nei 50 rana ai mondiali di ...