Mondiali di nuoto | Pilato è bronzo nei 50 rana

(Di domenica 30 luglio 2023) AGI - Benedettaè medaglia dinei 50ai Campionatidi Fukuoka nella gara vinta con il nuovo record del mondo stabilito dalla lituana Ruta Meilutyte capace di scendere a 29"16. Ieri Meilutyte aveva eguagliato il primato mondiale di 29"30 che da due anni apparteneva alla, 18 anni di Taranto, portacolori delle Fiamme Oro, è giunta terza fermando i crono su 30"04. Alle spalle della Meilutyte che oggi ha bissato il titolo iridato dei 50(nei giorni era stata oro anche nei 100) centrando la settima medaglia mondiale da Barcellona 2013, argento per la statunitense Lilly King con 29"94. Buon quinto posto per l'altra azzurra finalista, Anita Bottazzo (30"11). Ruta Meilutyte, 26 anni di Kaunas, è un decennio che sta conquistando ...

Un'ottima Simona Quadarella non basta per centrare il podio negli 800: vince Ledecky, l'azzurra è quarta in 8'16''46. Lontani dalle medaglie Deplano nei 50 sl e la… Leggi ...Roma, 30 lug. (askanews) - Benedetta Pilato si conferma atleta di classe cristallina, si prende il bronzo nei 50 rana ai mondiali di ...