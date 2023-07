Mondiali di nuoto | il programma di domenica 30 luglio | Pilato bronzo nei 50 rana e lacrime | 4x100 misti eliminata in batteria

(Di domenica 30 luglio 2023) Italiani in gara: speranza di medaglia per Benedettanei 50(con lei in finale anche Anita Bottazzo), quinto Thomas Ceccon nei 50 dorso. Clamorosa eliminazione dellache era campione del mondo, polemiche sulla scelta dei frazionisti

Benedetta Pilato vince la medaglia di bronzo nei 50 rana femminili aididi Fukuoka. La tarantina, 18enne, del Circolo Canottieri Aniene, registra un tempo di 30"04. La lituana Ruta Meilutyte è medaglia d'oro con un tempo di 29"16 e batte il record del ...Niente medaglia per Ceccon Non c'è medaglia per Thomas Ceccon nei 50 dorso nell'ultima giornata dei Campionatidi. Nelle acque della 'Marine Messe' di Fukuoka, l'azzurro ha concluso ...Beneetta Pilato ha vinto il bronzo nei 50 rana aididi Fukuoka. L'azzurra ha chiuso al terzo posto in 30''04 la finale vinta dalla lituana Ruta Meilutyte, oro e record del mondo con il tempo di 29''16. Argento per l'americana Lilly ...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: figuraccia Italia, è fuori nella 4x100 mista! Alle 13.00 le finali con Pilato e Ceccon OA Sport

Buonissimo risultato per Anita Bottazzo nella finale dei 50 rana ai Mondiali 2023 di nuoto che si stanno svolgendo a Fukuoka, in Giappone. L'azzurra classe 2003 disputa una gara di spessore e chiude i ...Un'ottima Simona Quadarella non basta per centrare il podio negli 800: vince Ledecky, l'azzurra è quarta in 8'16''46. Lontani dalle medaglie Deplano nei 50 sl e la… Leggi ...