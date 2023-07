Mondiale femminile | quali scorie lascia all’Italia la sconfitta per 5-0?

(Di domenica 30 luglio 2023), eccolaper 5-0 alcontro le svedesi La seccadell’Italia contro la Svezia non pregiudica l’accesso agli ottavi di finale del. «Ora c’è da vincere l’ultima partita con il Sudafrica, ma lo sapevamo che si sarebbe deciso tutto all’ultima giornata. Possiamo farcela»: questa è la valutazione in estrema sintesi della Ct Milena Bertolini, che invita a non fare calcoli, anche se potrebbe bastare pure un solo punto se l’Argentina non va a conquistarne 3 con la Svezia (giàficata). La debacle di ieri rischia soprattutto di erodere quel capitale d’entusiasmo guadagnato con la prima gara. Ne è spia l’esiguo spazio ...

E' stato comunque undi ottimo livello quello disputato dall'Italia a Milano. Quattro le medaglie d'oro conquistate da Alice Volpi (fioretto) , Tommaso Marini (fioretto maschile), ......ad un'altra stella del tennis iberico e chissà - why not -Solo il tempo potrà fornire una risposta sensata alle nostre ipotesi. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone...... della squadra di fiorettoe di spada maschile; argento per Alberta Santuccio e Davide Di Veroli nella spada, di Arianna Errigo nel fioretto e della squadra di spada; bronzo per ...

Il tumore, la rinascita, il gol contro la Germania: Caicedo punta dritta al Mondiale La Gazzetta dello Sport

Finisce con il bottino – straordinario – di 10 medaglie per l’ Italia il Campionato del Mondo di Milano 2023. La nona ed ultima giornata di gare sulle pedane del MiCo, infatti, è la prima della rasseg ...Dopo la conclusione dei Campionati Mondiali disputati a Milano, sono saliti a 12 gli eventi disputati validi per i ranking olimpici a squadre della scherma: in questo momento l'Italia porterebbe a Par ...