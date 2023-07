Mondiale femminile | la Colombia batte in extremis la Germania

... oltre a essere campione d'Europa e bronzo olimpico, non difenderà il titolo. Thomas ... Niente finale nemmeno per la 4x100 mista, settima ai Mondiali di Budapest 2022. Margherita ...Nell'omologa prova al, undicesimo piazzamento in semi per Margherita Panziera , Martina ... Fare all in sulla 18enne pugliese è tutto ciò che ci resta: detiene il primatodi ...Nell'ultima giornata di gare la finale dei 50 metri rana. Benedetta Pilato, nuotatrice tarantina, ha vinto la medaglia di bronzo a Fukuoka ma ha perso il recordche ora è di Rita Meilutyte con 29 16.

Disastro Italia contro la Svezia ai Mondiali femminili, per gli ottavi ora non si può più sbagliare Fanpage.it

AGI - Benedetta Pilato è medaglia di bronzo nei 50 rana ai Campionati mondiali di Fukuoka nella gara vinta con il nuovo record del mondo stabilito dalla lituana Ruta Meilutyte capace di scendere a ...