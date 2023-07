Scelte cinque ditte, tra le 14 che hanno partecipato alla gare. Ecco chi sono e come si divideranno le ..."Con l'aggiudicazione deiper- dichiara Monica Marini, Sindaco di Pontassieve e consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata al Patrimonio - si compie un passo ......di interventi sulle case popolari e anche il mega recupero della tenuta di. A Pistoia la rigenerazione urbana dell'area di San Lorenzo. A Pisa la nuova Cittadella Galileiana. E poia ...

Mondeggi Lavori assegnati, si parte LA NAZIONE

A Mondeggi si parte davvero: il recupero di tenuta e cascine può prendere il via dopo l’affidamento di tutti i 5 lotti di lavori, per riportare a nuova vita villa ed ex azienda agricola. La Città Metr ...La Commissione della Città Metropolitana ha valutato le 14 offerte offerte giunte per cinque procedure di gara attivate per realizzare il 'Progetto di Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeg ...