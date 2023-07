Lo ha detto ildell'Kamel Feki alla tv Al Hadath Tunisia aggiungendo che 1.057 migranti africani irregolari hanno lasciato la Tunisia volontariamente per far ritorno nei loro paesi ..."Sono in contatto con tutti i miei colleghi all'del BRICS, e non ritengo che la mia visita ... È stato infine deciso che ildegli Affari Esteri, Sergey Lavrov, si recherà lì per ...... ha detto l'ex sindaco di Roma ed exdei tempi di Berlusconi. "C'è chi sale e c'è chi ... e se dall'del governo di centrodestra non ci ascolteranno e continueranno su questa strada, ...

Ministro Interno, in Tunisia ci sono 80mila subsahariani Agenzia ANSA

Sono 80.000 i migranti subsahariani presenti attualmente in Tunisia, di cui 17.000 nella città di Sfax, principale punto di partenza dei migranti verso le coste italiane. (ANSA) ...Nell'inesistenza di qualsiasi efficace servizio del ministero dell'Interno, che solo formalmente ha la vigilanza sul settore, fortunatamente c’è il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf ...