Mimit | 392 mln per i contratti di sviluppo | domande fino al 13 ottobre

(Di domenica 30 luglio 2023) Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 392 milioni di euro per “di” a sostegno dei programmi industriali delle filiere produttive strategiche delle aree del centro nord del Paese con un nuovo bando. Le filiere coinvolte sono aerospazio e aeronautica, design, moda e arredo, metallo ed elettromeccanica, chimico e farmaceutico, gomma e plastica, alimentare (non rientranti nell’ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli). Leper i contributi potranno essere inviatealle ore 12 del 132023 allo sportello online di Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero. Le agevolazioni saranno erogate nella forma del contributo in conto impianti per gli investimenti produttivi e del contributo diretto alla ...