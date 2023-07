Milano | minacce al consigliere Carlo Monguzzi «Quando meno te lo aspetti finisci molto male»

(Di domenica 30 luglio 2023) Ilcomunale milanese, capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino con un passato nel Pd, che si è speso negli ultimi anni contro l’abbattimento dello stadio di San Siro, ha ricevuto dellepesanti sui social. A denunciarle è lo stessocon un post su Facebook. «Guardati le spallegiri perte lo. Poi vediamo se ancora rompi… contro lo stadio», si legge in un commento sotto a un post dipubblicato dalcomunale. Per la stessa vicendaha ricevuto altrelo scorso aprile. ...

Milano, minacce al consigliere Carlo Monguzzi. «Quando meno te lo ...

