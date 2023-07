Milan | tutto fatto con il Valencia per Musah | le cifre dell’affare

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 luglio 2023) Ilha chiuso l’operazione per l’arrivo di Yunusdal. Tutti i dettagli sul centrocampista Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, ilavrebbe trovato l’accordo definitivo con ilper l’arrivo in Serie A di Yunus. Il centrocampista americano si trasferirà per una cifra di 20 milioni di euro più bonus. Il club rossonero chiude così l’ennesimo colpo del suo calciomercato.arriverà in Italia nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto di cinque anni.