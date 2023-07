Milan | spunta una nuova pretendente per Ballo-Tourè

... caldeggiato dalla proprietà anche per la sua nazionalità americana, il mercato in entrata delsi può considerare quasi concluso, nonostante Furlani e Moncada cerchino ancora un terzino (...e Juventus potrebbero osservare una situazione particolare che si sta venendo a creare in casa Real Madrid.l'ipotesi di prestito Ilè senza dubbio una delle squadre maggiormente attive in questa fase di calciomercato in Serie A. Non si può dire lo stesso della Juventus, che si guarda attorno a ...Calciomercato Juventus,l'ex Atalanta Freuler: il Nottingham Forest punta CambiasoDa Freuler ... schierato titolare questa notte nella prima amichevole contro il. Di fronte ad un'offerta ...

Calciomercato Milan, per Pioli spunta Gonzalez: su di lui c'è anche ... Footballnews24.it

Il Milan vuole cedere Ballo-Toure per 4 milioni. Aveva raggiunto un accordo con il Fulham ma il terzino senegalese ha rifiutato la destinazione. Ora secondo l’Equipe si sarebbe fatto avanti il Werder ...Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso Calafiori resta il piano A. Le alternative Con Ballo Tourè in uscita dal Milan, i rossoneri cercano sul mercato un vice Theo He ...