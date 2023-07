Milan | LeBron James alla Gazzetta | “Cardinale uomo giusto per riportare club al top”

(Di domenica 30 luglio 2023) Ildegli americani ha un tifoso in più, e che tifoso. Si tratta di, stella della Nba, che ha incensato l’operato di Gerryin un’intervistadello Sport. Il giocatore dei Lakers è un investitore passivo del(la sua società SpringHill è detenuta da) e ha rassicurato i tifosi rossoneri. “Secondo la mia esperienza con SpringHill, Gerry è un partner incredibile. Lui dice che l’ho aiutato a espandere la sua visione ma è troppo modesto. Penso che possiamo costruire molto su questa partnership: io e Maverick (Carter, ndr) siamo entusiasti dal numero di nuove opportunità che possiamo esplorare con lui – spiega– Per meè un visionario e il ...

'Gerry è un partner incredibile e RedBird è il proprietario giusto per riportare ilai giorni di gloria '. James e Cardinale condividono quote nella società SpringHill , fondata dacon l'..., assist al. Rincorsa Juve: Vlahovic pronto per il 20 agosto.'Allegri, i vantaggi scudetto', così apre il quotidiano Tuttosport. Per la Juve niente coppe: ora c'è solo il campo a cui ...... vestì le maglie del Barcellona e del Real Madrid, dell'Inter poi del. E qualcuno ricorderà ... Lukaku ricorda il caso diJames che passò da Cleveland ai Miami Heats annunciandolo all'...

LeBron James non ha dubbi: "Cardinale uomo giusto per riportare il Milan ai giorni di gloria" Milan News

LeBron James ha parlato del Milan e del progetto di Gerry Cardinale. La leggenda Nba è pronta a scommettere sul futuro del club ...LeBron James, come noto, ha interessi in prima persona anche nel mondo del calcio. È ormai risaputa la sua quota di minoranza all’interno del Liverpool, così come la sua passione per la Premier League ...