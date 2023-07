Milan | Kjaer non ha chiesto la cessione

...delle indiscrezioni che vorrebberoal passo d'addio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il centrale danese non ha chiesto di essere ceduto e non sono arrivate offerte al(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Thei Hernandez; Loftus - Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi,, ...Quel motto 'dalla Cina con furore' oggi ilpotrebbe cambiarlo e farlo diventare 'dall'... Maignan, Sportiello, Mirante; Calabria, Saelemaekers, Florenzi, Thiaw, Tomori,, Kalulu, Coubis, Theo,...

Milan, è rivoluzione in difesa: anche Kjaer fuori dal progetto di Pioli Pianeta Milan

Milan, attualmente in pochi possono avere la certezza di giocare la prossima stagione con la casacca rossonera. La rivoluzione è totale.Il Milan starebbe attuando una vera rivoluzione in difesa ed anche Simon Kjaer sarebbe ai margini del progetto di Stefano Pioli Fabio Barera Redattore In casa Milan sembra essere in atto una vera e pr ...