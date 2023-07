Milan | Furlani | “Felice dell’allenatore e dei giocatori Stiamo andando bene”

...avvicinandosi ai 18 milioni messi sul piatto dall'amministratore delegato rossonero Giorgio. Per ilsi tratta dell'ultimo tassello che mancava al centrocampo, dopo l'addio di Sandro ...Facendo riferimento ai giocatori americani delha concluso: 'Ora abbiamo un giocatore americano, Pulisic. Luka Romero ha origini messicane, Tomori ha origini canadesi'.Dulcis in fundo, ilma Moncada enon avrebbero partecipato ad aste o corse al rialzo, oltre a non aver avuto in programma alcun incontro con l'Udinese. Tutte le news sul calciomercato ...

Milan, Furlani: "Il piano è avere uno stadio tutto nostro" - Sportmediaset Sport Mediaset

La tournée negli Stati Uniti non serve solo per affinare la forma fisica e gli schemi di gioco in vista della nuova stagione, ma aiuterà il Milan ad affermare il proprio marchio anche Oltreoceano.Le milanesi hanno rivoluzionato (e migliorato) la rosa. Le altre, per il momento, si muovono poco. E la distanza con i campioni d'Italia si sta ri ...