(Di domenica 30 luglio 2023) Dopo 10 giorni sta per terminare l'avventura dela Los Angeles, la tournée poi proseguirà a Las Vegas dove il 2 agosto sfiderà in amichevole il Barcellona. Iltra gli Stati Uniti e i ...

Dopo 10 giorni sta per terminare l'avventura dela Los Angeles, la tournée poi proseguirà a Las Vegas dove il 2 agosto sfiderà in amichevole il Barcellona. Iltra gli Stati Uniti e i rossoneri è forte per svariati motivi, ce lo racconta ...Unmolto stretto che va avanti da 25 anni (con 20 trofei sportivi vinti in Italia e all'estero). Sempre sulla stessa linea economica il partenariato tra Puma e, anch'esso prolungato di ...Il commento della societàIngegneria Secondo il presidente dellaIngegneria (omonimo dell'amministratore delegato della Salernitana ma con cui non vi è alcundi parentela) 'Ci sarà ...

Milan e il legame con gli Usa: la sede RedBird, i 43 milioni di tifosi e l’investimento di LeBron La Gazzetta dello Sport

Il croato lascia i rossoneri dopo quattro stagioni: bene le primi due, male le ultime. Per lui in rossonero 29 gol in 123 presenze ...Le principali novità che riguardano trattative, acquisti e cessioni delle squadre italiane ed estere. Giovedì 27 luglio ...