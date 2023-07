(Di domenica 30 luglio 2023) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Le giornate mondiali non possono risolvere i problemi ma possono aiutare ad accendere su di essi i riflettori. E' il caso delladi, una piaga globale che richiede uno sforzo trasversale alle nazioni e agli ambiti di intervento". Lo scrive su Facebook la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità , Eugenia, in occasione della giornata mondialeladi. "Oggi il presidente Mattarella - afferma- ha esortato la comunità internazionale e ciascuno di noi a mettere inogni sforzo, ed è quello che stiamo facendo. E' un impegno di solidarietÃun fenomeno che rappresenta una moderna ...

... così come non privi di effetti gli incontri con Tunisia e Libia pere asfittiche economie ... Eugenia- ministro per Famiglia, Natalità e Pari Opportunità - annuncia una battaglia per ...... notevolmente aumentati in questi giorni, e dell'accoglienza deisul territorio reggino, facendo riferimento anche aper i flussi balcanici e alla Piana di Gioia Tauro, con l'...... notevolmente aumentati in questi giorni, e dell'accoglienza deisul territorio reggino, facendo riferimento anche aper i flussi balcanici e alla Piana di Gioia Tauro , con l'...

Migranti: Roccella, 'Italia in campo contro tratta esseri umani' La Nuova Ferrara

Fare del bene agli altri non significa privarsi di qualcosa per forza, ma anzi, c’è un modo semplice e facile per aiutare i più fragili e per ...Il sindacato: "Si usino i fondi dell’emergenza immigrazione per rendere idonee all’accoglienza strutture già esistenti in questo momenti di aumento dei flussi migratori" ...