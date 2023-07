Migranti | pescatori tunisini diventano pirati Piantedosi | “Rotta mediterranea la più pericolosa”

(Di domenica 30 luglio 2023) Sono accusati di pirateria marittima, quattrofermati dalle forze dell'ordine di Agrigento. Avrebbero depredato alcuni barconi che continuano a partire dalle coste di Sfax, in Tunisia, con a bordo, per la maggior parte,sud-sahariani e asiatici. È la prima volta che nellamigratoria del Mediterraneo centrale, considerata la piùdel mondo, si contesta agli indagati il reato di pirateria marittima, punibile fino a 20 anni di carcere

