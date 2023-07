Michela Murgia | messaggio dall’ospedale | “Posso stare meglio | ma non posso più stare a bene”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 30 luglio 2023) Pur non amando spettacolarizzare la sua malattia,si sta rendendo conto in prima persona di quanto la gente sia affezionata a lei. Da quando ha annunciato di avere un tumore al rene al quarto stadio, infatti, sono in tanti a preoccuparsi delle sue condizioni di salute e a essere interessati sull’evoluzione della sua situazione personale, come ha fatto sapere lei stessa: “Ricevo moltissimi messaggi ogni giorno, tutti affettuosi (gli altri non li vedo, ho sviluppato una felice cecità selettiva) ma non riesco a rispondere a tutt3, perché sono spesso banalmente troppo stanca” – ha scritto sul suo profilo Instagram. Questa è stata l’occasione anche per informare chi la segue sull’andamento delle cure, attraverso unpubblicato a sorpresa da una stanza d’ospedale. I momenti difficili non mancano, ma la scrittrice sta ...