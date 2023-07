Michela Murgia | la foto dall' ospedale | Cosa mi è successo | Guarda

(Di domenica 30 luglio 2023)continua a combattere la sua battaglia contro una grave malattia che ha debilitato il suo corpo negli ultimi tempi. Una battaglia durissima che richiede anche qualche ingresso in. E così in un lungo post la scrittirce, rivolgendosi ai suoi fan, ha voluto chiarire i motivi per cui a volte è poco attiva sui social. E il motivo è presto detto: le cure e le terapie a cui è sottoposta sono pesanti e dunque a volte ha bisogno di prendersi una pausa anche dai suoi fan che la seguono con affetto: "Ricevo moltissimi messaggi ogni giorno, tutti affettuosi (gli altri non li vedo, ho sviluppato una felice cecità selettiva) ma non riesco a rispondere a tutt3, perché sono spesso banalmente troppo stanca. Vado un po' più spesso in, a volte all'improvviso perché il corpo sorprende e ieri mi mancava il ...

"Ricevo moltissimi messaggi ogni giorno, tutti affettuosi (gli altri non li vedo, ho sviluppato una felice cecità selettiva) ma non riesco a rispondere a tutt3, perché sono spesso banalmente troppo ...Estratto dell'articolo di Pasquale Quaranta per www.lastampa.itIN OSPEDALE […] Eccola in una nuova foto che non avrebbe mai voluto pubblicare. 'Non amo mettere foto dall'ospedale, ma nemmeno voglio nascondere che ...Così, da un letto di ricovero, cuffie wireless e cannule nasali dell'ossigeno, continua ad affrontare con il sorriso il carcinoma renale al quarto stadio. Ogni giorno da maggio, dopo ...

Come sta Michela Murgia, l'annuncio dall'ospedale: Posso stare meglio, ma non posso più stare bene Fanpage.it

Come sta Michela Murgia La giornalista malata di tumore al quarto stadio, oggi 29 luglio 2023 è stata ricoverata in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. La scrittrice ha ...Continuano le cure contro il tumore per Michela Murgia, che si è mostrata in ospedale in uno degli ultimi post condivisi sui social ...