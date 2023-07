Michela Murgia in ospedale | “Posso stare meglio ma non posso più stare bene”

, rivelazione choc: 'Ho un tumore al rene al quarto stadio, mi restano mesi di vita' - guarda STO MEGLIO, NON BENE - Quindi, spiega la situazione del momento: 'Ecco, la risposta che ...è in ospedale, ha le cuffie nelle orecchie, il respiratore e sorride: "Ricevo moltissimi messaggi ogni giorno, tutti affettuosi (gli altri non li vedo, ho sviluppato una felice cecità ...Eccola in una nuova foto che non avrebbe voluto pubblicare:, da un letto di ospedale, continua ad affrontare una vera e propria sfida di cuore e di spirito. Ogni giorno, riceve moltissimi messaggi affettuosi, dimostrando il calore e l'affetto ...

Michela Murgia, la foto in ospedale: «Mi mancava il respiro, troppo liquido fra i tessuti. Ora sto meglio» ilmessaggero.it

E ancora: “Non amo mettere foto dall’ospedale, ma nemmeno voglio nascondere che ci entro, perché è anche questo che fanno le persone che si curano e dobbiamo solo ringraziare di poterlo fare, in barba ...Affetta da un tumore al quarto stadio, Michela Murgia ha scritto: “Ricevo moltissimi messaggi ogni giorno, tutti affettuosi (gli altri non li vedo, ho sviluppato una felice cecità selettiva) ma non ...