Michela Murgia in ospedale | “Mi mancava il respiro | posso stare meglio ma non posso più stare bene”

(Di domenica 30 luglio 2023)in: “Miil” Micheledi nuovo in: la scrittrice, infatti, ha postato un selfie, pubblicato sul suo profilo Instagram, spiegando di essere stata ricoverata perché leil. Affetta da un tumore al quarto stadio,ha scritto: “Ricevo moltissimi messaggi ogni giorno, tutti affettuosi (gli altri non li vedo, ho sviluppato una felice cecità selettiva) ma non riesco a rispondere a tutt3, perché sono spesso banalmente troppo stanca”. “Vado un po’ più spesso in, a volte all’improvviso perché il corpo sorprende e ieri miila causa del troppo liquido negli ...

, rivelazione choc: 'Ho un tumore al rene al quarto stadio, mi restano mesi di vita' - guarda STO MEGLIO, NON BENE - Quindi, spiega la situazione del momento: 'Ecco, la risposta che ...è in ospedale, ha le cuffie nelle orecchie, il respiratore e sorride: "Ricevo moltissimi messaggi ogni giorno, tutti affettuosi (gli altri non li vedo, ho sviluppato una felice cecità ...Eccola in una nuova foto che non avrebbe voluto pubblicare:, da un letto di ospedale, continua ad affrontare una vera e propria sfida di cuore e di spirito. Ogni giorno, riceve moltissimi messaggi affettuosi, dimostrando il calore e l'affetto ...

Come sta Michela Murgia, l'annuncio dall'ospedale: Posso stare meglio, ma non posso più stare bene Fanpage.it

Affetta da un tumore al quarto stadio, Michela Murgia ha scritto: “Ricevo moltissimi messaggi ogni giorno, tutti affettuosi (gli altri non li vedo, ho sviluppato una felice cecità selettiva) ma non ...Michela Murgia ha condiviso uno scatto dal letto di ospedale, aggiornando i suoi follower sulle sue condizioni di salute.