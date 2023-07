Meteo | la fiammata africana colpisce duro | dove si sfiorano i 40 gradi

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 luglio 2023) L'anticiclone africano sta per tornare a far sentire il suo rovente abbraccio su gran parte dell'Italia nei prossimi giorni, con temperature che raggiungeranno punte di 39soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud. Ma c'è una data di "scadenza" per il ritorno di Caronte. A fornire le ultime previsioni mete e le tendenze per i prossimi giorni è Il.it secondo cui lunedì 31 luglio il tempo sarà particolarmente bollente in Siciliaavremo valori "massimi prossimi ai 36/38°C e fino a 39°C come nel caso dell'area ionica specie nel siracusano". Anche il resto del Paese sentirà il caldo, sebbene con temperature inferiori rispetto alla precedente ondata. Tuttavia, questa ennesima impennata di caldo sembra destinata a concludersi presto. Già tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto, i primi segnali di ...