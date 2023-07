Mercato Milan | arriva Musah e parte Rebic Parlano Furlani e LeBron

Ilpiazza un altro colpo di: definita la trattativa per l'arrivo in rossonero del centrocampista statunitense Yunus MusahDopo gli arrivi di Loftus - Cheek, Pulisic, Sportiello, Romero, ...Iltiene in considerazione ildegli USA: ' E' importante, per noi gli Stati Uniti lo sono, ci sono tanti fan club e gli Stati Uniti sono un grandeanche dal punto di vista ...Ildopo l'addio di grandi figure come Maldini, Massara, Ibra, Brahim Diaz e Tonali si è scatenato sul. Nuovo acquisto ancora per i rossoneri che non si fermano più. La società rossonera ha ...

Ordine: "Mercato del Milan dovuto a quello precedente che era stato un disastro atomico" Milan News

Il Milan piazza un altro colpo di mercato: definita la trattativa per l'arrivo in rossonero del centrocampista statunitense Yunus Musah ...Altro colpo di mercato per il Milan in questa sessione estiva. Il club rossonero ha infatti chiuso l'affare Yunush Musah con il Valencia. Il Milan e il club spagnolo hanno sistemato gli ultimi ...