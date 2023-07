Meloni tra i due giganti Incassa il successo americano ma senza aver visto le carte cinesi

(Di domenica 30 luglio 2023) La Premier alla prova internazionale più difficile da quando è in carica: uscire dagli accordi commerciali sulla Via della Setarovinare i rapporti economici con la Cina. Perché, come ha sottolineato Crosetto, il Dragone è un competitor, ma anche un partner. Nei giorni scorsi gli avvertimenti di Pechino a Roma

Il rapportoe Biden La leader di Fratelli d'Italia zittisce, quindi, in questo modo tutti i gufi che, fin dalla nascita del suo esecutivo, l'hanno costantemente attaccata, anche (se non ......verosimile ci sono anche i buoni rapporti personali che ha tenuto con la premier Giorgia. ... Zaia ha creato l'amalgama politico che gli ha garantito il successo anchegli elettori moderati, ...La questione èle più delicate per il Governo: decidere, entro la fine del 2023, se continuare ad aderire o meno all'iniziativa "Belt and Road", meglio nota come "Nuova Via della ...

Meloni-Biden: "Tra Usa e Italia rapporto forte". Premier incontra anche Kissinger Sky Tg24

Il presidente del Consiglio rilascia un'intervista a Fox News e rivendica con orgoglio i risultati ottenuti dal suo governo: "Stiamo crescendo di più delle altre economie, le cose stanno andando bene" ...La questione è tra le più delicate per il Governo Meloni : decidere, entro la fine del 2023, se continuare ad aderire o meno all’iniziativa “Belt and Road”, meglio nota come "Nuova Via della Seta" ...