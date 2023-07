...in cui leintorno a noi sembrano cambiare. Ci sono stati temi bilaterali, ma si è parlato anche di crisi globali. La discussione è stata molto buona, sono contenta', ha proseguito la. '...Lestanno andando bene". Lo ha detto la premier Giorgiain un'intervista a Fox. "Non ho ancora deciso" sulla Via della Seta, ha aggiunto, "è qualcosa di cui dobbiamo parlare in Italia. Il ...Governo:, cresciamo più di altri Paesi Ue, levanno bene L'Italia 'cresce più delle altre grandi economie europee', ha sottolineato la presidente del Consiglio, Giorgia, nell'...

Meloni: le cose vanno bene, l'Italia cresce più di altri Paesi Ue TGCOM

Sorrisi e strette di mano. Ha fatto centro la prima volta di Giorgia Meloni nello Studio Ovale della Casa Bianca. È molto soddisfatta del colloquio di fine luglio a Washington: la sua consonanza polit ..."Sono stata descritta come un mostro - ha detto il premier, intervistato su Fox News durante il suo viaggio a Washington -. L'unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati" ...