Meloni | “È un governo serio | che sa stare nei contesti multilaterali”

La questione è tra le più delicate per il: decidere, entro la fine del 2023, se continuare ad aderire o meno all'iniziativa "Belt and Road", meglio nota come "Nuova Via della ...' Dopo gli 11 condoni approvati nella legge di bilancio, negli emendamenti alla delega fiscale approvati venerdì in Commissione finanze al Senato, ile le forze politiche di centrodestra si confermano amici solo di chi evade. In particolare, oltre allo scudo penale preventivo e al successivo abbuono economico per i salvati dell'...Con le nuove modifiche introdotte dal, infatti, chi non ha a suo carico nel nucleo familiare minori, disabili o over 65 non riceverà più " a partire già dal mese di agosto " il ...

Il presidente del Consiglio rilascia un'intervista a Fox News e rivendica con orgoglio i risultati ottenuti dal suo governo: "Stiamo crescendo di più delle altre economie, le cose stanno andando bene" ...ROMA - "Avevano raccontato che un’Italia a guida centrodestra sarebbe stata un disastro sul piano della tenuta dei rapporti internazionali, della tenuta ...