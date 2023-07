Meloni a Fox | «Sulla Via della seta decideremo entro dicembre»

Prenderemo una decisione prima di dicembre': Giorgialo ha detto aNews all'indomani della sua visita alla Casa Bianca. Il riferimento è all'accordo firmato dal governo Conte, da cui ...Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata daNews. 'La mia idea è che negli anni precedenti l'Occidente ha dato consigli all'Africa, ma non abbiamo mai dato una mano', ha ..."Per l'Africa non solo aiuti ma investimenti" " Mi hanno dipinta come un mostro, non lo sono. Rispondo con i risultati ". Lo ha detto la la presidente del Consiglio, Giorgia, aNews. "Cresciamo più di altri nei dati economici, abbiamo raggiunto il livello più alto di sempre nell'occupazione, nell'occupazione stabile, nell'occupazione femminile", ha sottolineato.

Giorgia Meloni a Fox: «Ancora nessuna decisione sulla via della seta» Corriere della Sera

- Nel 1863, 220mila bambini sono morti a un anno. Nel 1881 l'età media era 54anni. I nostri bisnonni crepavano per la spagnola. I nonni per la II Guerra Mondiale. Papà e mamma sono stati a un passo ...“La grande differenza tra conservatori e sinistra è che noi ci occupiamo della realtà, loro vogliono un mondo che non è quello in cui vivono e non se ne preoccupano. Questo è quello che sta accadendo ...