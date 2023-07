Meloni a Fox News | “Via della Seta? Non ho ancora deciso Andrà discussa con la Cina e con il Parlamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Con Joe Biden “abbiamo avuto un incontro aperto e lungo. Abbiamo discusso a lungo in un momento in cui le cose intorno a noi sembrano cambiare. Ci sono stati temi bilaterali, ma si è parlato anche di crisi globali. La discussione è stata molto buona, sono contenta”. Sono le parolepresidente del Consiglio Giorgiain un’intervista rilasciata a Foxdurante il suo viaggio negli Stati Uniti dove ha incontrato proprio il presidente americano. All’intervistatrice Maria Bartiromo che le chiedeva dello scetticismo iniziale di Joe Biden nei suoi confronti (“Pensa che qualcosa sia cambiato?”),ha risposto così: “Sono sicura che qualcosa sia cambiato, come è accaduto per altri leader nel mondo. Sono stata descritta come un mostro che non sono”, ha detto la premier. “Non c’è nulla che voglio dire a coloro ...