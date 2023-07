Meloni a Fox News | la frase che azzera la sinistra | La differenza tra noi e loro

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 luglio 2023) La premier Giorgiaposta una foto scatta sull'aereo che da Washington la riporta in Italia, in cui abbraccia la figlia Ginevra e la scritta "io e te, che affrontiamo il mondo mano nella mano": A Roma l'attende l'opposizione sul piede di guerra per lo stop al reddito di cittadinanza. Intanto va in onda su Foxl'intervista registrata nei giorni della visita alla Casa Bianca. "Sono stata presentata come un mostro", ma "faccio quello che è giusto per la mia nazione", dice alla giornalista Maria Bartiromo. Alle critiche "l'unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati". Con il presidente americano "abbiamo avuto un incontro aperto e lungo. Abbiamo discusso a lungo in un momento in cui le cose intorno a noi sembrano cambiare. Ci sono stati temi bilaterali, ma si è parlato anche di crisi globali. La discussione è stata molto buona, ...