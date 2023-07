Medagliere Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | la classifica delle nazioni

(Di domenica 30 luglio 2023) Ilcompleto deididiscipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica, che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane ricche di eventi che promettono spettacolo train vasca,in acque libere, palla, tuffi eartistico. Presente anche una numerosa delegazione azzurra, che proverà a confermarsi ancora una volta tra le migliori nazionali al mondo. L’Italia infatti aveva chiuso idi Budapest 2022 al terzo posto delcon un totale di 22 medaglie (9 oro, 7 argento e 6 bronzo). Di ...

Si ferma ai quarti di finale il cammino della squadra azzurra di fioretto maschile aidi scherma a Milano. Il team composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e ...e ...Undicesimo posto finale, per l'Italia, neldel judo alle Olimpiadi giovanili di Maribor. Su 48 nazioni presenti in Slovenia all'...di Boves dovrebbe arrivare la convocazione per idi ...... che in casa festeggia due titolia squadre con i portacolori regionali Arianna Errigo e ... con una giornata di anticipo, la vittoria nel. Il mondiale si sta svolgendo a Milano e si ...

MILANO - E’ stato un Mondiale esaltante per gli schermidori italiani. I successi individuali e di squadra, e i numerosi podi conquistati dagli atleti e dalle atlete azzurre hanno regalato nuova gloria ...Si chiude a quota 10 medaglie il Mondiale di scherma di casa a Milano per l' Italia. La squadra maschile del fioretto, formata da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini, è and ...