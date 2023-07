Medagliere EYOF 2023 | l’Italia domina con 16 ori davanti a Germania e Francia

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Si sono conclusi ieri, dopo sei giorni (più quello della cerimonia di apertura), l’edizionedell’, European Youth Olympic Festival, tenutasi a Maribor, in Slovenia, e riservata agli atleti tra i 14 e i 18 anni. 11 le discipline di scena, conche è riuscita a fare la parte più importante portando a casa il. Questo il novero delle medaglie azzurre. Per quel che concerne gli ori, troviamo Erika Saraceni nel salto triplo femminile (atletica), Linda Sanarini nella corsa su strada femminile (ciclismo), poi ben sei vittorie nella ginnastica da ripartire tra Tommaso Brugnami (all around, corpo libero, volteggio maschili), Sara Caputo (volteggio femminile), squadra femminile (con Caputo, Emma Fioravanti e Benedetta Gava), infine coppia mista (Brugnami-Caputo). Sette gli ori dal nuoto: in campo ...