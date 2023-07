' Mbappé | l' offerta del Liverpool può mettere d' accordo tutti'

Tuttavia, dalla Spagna non pare che i blancos intendano tirare fuori soldi per aggiudicarselo, vista la possibilità chearrivi a zero la prossima stagione. Ma è proprio l'ipotesi che il Psg , ...Il futuro di Kylianè ancora tutto da scrivere. La certezza al momento - a meno di clamorosi ribaltamenti - è che ... in scadenza nel 2024, e non accetterà la ricchissimadell'Al Hilal (...Secondo le ultime di mercato, se il Real Madrid si facesse avanti con un'da 250 milioni di euro per Kylianallora il PSG potrebbe poi lanciare l'assalto definitivo a Dusan Vlahovic della Juventus . A sua volta, il club bianconero avrebbe poi le capacità ...

Mbappé: 'Mai discusso con Psg prolungamento oltre il 2024' Agenzia ANSA