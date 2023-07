... è intervenuto Giocondo, agente Fifa. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione ...al fine di aumentare l'appeal della Serie A con nuovi talenti "È fondamentale, è una strada ......abbiamo voluto raccontare concretamente" " ha concluso. Attualmente in versione bilingue " italiana e inglese " il nuovo sito sarà presto disponibile in spagnolo ed è in programmala ......dell'utente e rendendo i contenuti più accessibili e fruibili' - ha commentato Arturo, ...- italiana e inglese - il nuovo sito sarà presto disponibile in spagnolo ed è in programmala ...

Martorelli: “Anche il Milan dovrebbe ringraziare i club arabi” Pianeta Milan

L’agente FIFA Giocondo Martorelli ha detto la sua sull’impatto del calcio arabo sulle squadre italiane come il Milan Intervistato da 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio, l’agente FIF ...A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giocondo Martorelli, agente Fifa. Ritiene che le risorse saudite siano un bene per il calcio europeo o rischiano di dopare il ...