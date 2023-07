Marsiglia | arriva Ruben Blanco dal Celta

(Di domenica 30 luglio 2023) Il portiere delVigo, Rubén, passa al. Il giocatore è volato in Francia per svolgere le visite mediche...

Linda Caicedo , al 52', fa forse il gol più bello del Mondiale fin qui: la pallasui piedi ... AngeloMarcatrici : 52' Caicedo (C), 89' Popp (G), 90'+7' Vanegas (C) Ammonite : 57' ...Alla F. C. Lumezzaneil centrocampista Anthony Taugordeau. Alla F. C. Lumezzane il centrocampista Taugordeau F. C. ... Taugordeau è nato ail 3 giugno 1989 ed è cittadino francese. La ...Una parte importante di questi è connessa alla Via digitale della seta, in particolare al Peace cable , una struttura che parte dal Pakistan, tocca Kenya, Gibuti e Egitto, e. Tale ...

UFFICIALE: Marsiglia, preso Ruben Blanco: dopo il prestito il portiere arriva a titolo definitivo TUTTO mercato WEB

Non si ferma il mercato del Lumezzane. Nei giorni scorsi, infatti, la società neo promossa in Serie C, ha rinforzato il centrocampo piazzando due colpi di assoluto spessore per la categoria. Si tratta ...Oggi è spuntata la voce di un clamoroso ritorno per Sanchez all’Inter, dopo il passaggio al Marsiglia di un anno fa. L’opzione non sembra essere fattibile nell’immediato, anche se c’è una casistica ch ...