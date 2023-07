Mario Rui | il rinnovo è vicino | quando potrebbe arrivare la fumata bianca

(Di domenica 30 luglio 2023) Pedina importantissima dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti,Ruicontinuare ad essere protagonista con il Napoli Il terzino portoghese nell’amichevole di ieri contro i turchi dell’Hatayspor non è sceso in campo a causa dell’infortunio muscolare rimediato nel primo dei due ritiri pre campionato, a Dimaro, in Trentino. Sotto la sapiente guida di Luciano Spalletti ha dimostrati di essere uno dei punti fermi della rosa, sia in campo che fuori. Per quanto di buono messo in mostra nelle passate stagioni, il Napoli ha deciso di prolungare il suo contratto.Rui: tutte le info sul probabile prolungamento Secondo quanto espresso dall’edizione odierna de Il Mattino,Rui è ad un passo dalla firma fino al 2026. Negli scorsi giorni anche il suo procuratore ...

