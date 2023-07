Maria Grazia Cucinotta in lutto | l’addio doloroso all’amica del cuore

Leggi su dilei

(Di domenica 30 luglio 2023)inSabrina Giambartolomei arriva come una doccia fredda. La donna, produttrice e organizzatrice di eventi molto nota nel mondo dello spettacolo, è morta sabato 29 luglio a Roma, all’ospedale Sant’Andrea, dov’era ricoverata. Il ricordo dell’amica delemerge con tutta la sua forza e tragicità in un post su Instagram, parole che colpiscono dritte al. L’attrice e ed ex modella italiana le ha dedicato parole dolci e sorprese e ha rinnovato il suo amore per l’amica di sempre. Sabrina Giambartolomei:straziante di“Colpita da una malattia improvvisa, non è riuscita a superarla – spiega il sindaco di ...