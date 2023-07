Marco Cappato | Mi candido al Senato per il seggio lasciato da Berlusconi | l' attivista lanciato da Azione - VIDEO

Lo scrive in un tweet, ex europarlamentare e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, che proprio ieri ha annunciato di volersi candidare alle elezioni suppletive di Monza per il ...Roma, 30 lug. " "Comprendo molto bene le reazioni critiche di qualche collega all'idea di sostenere la candidatura dialle elezioni suppletive di ottobre. Erano prevedibili ma non per questo meno degne di attenzione.ha sostenuto molte battaglie sui diritti civili, non tutte e non da tutti ..., tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni impegnato da anni in iniziative popolari in favore di temi come l'eutanasia, la legalizzazione della cannabis e l'aborto, si candiderà per il ...

Marco Cappato: Mi candido al Senato per il seggio lasciato da Berlusconi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Per chi, come me, crede che Azione debba farsi carico di rappresentare istanze liberali e progressiste, il supporto alla candidatura di Marco Cappato non può che essere qu ...Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Ringrazio di cuore per l'ondata di sostegno, disponibilità e affetto. Grazie anche per qualche preziosa critica. Mi candido 'per, non 'contro'. Chi attende di essere 'orga ...