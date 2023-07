Maltempo | un forte temporale provoca diversi danni a Verona

Ilcontinua a colpire il nord Italia, con untemporale che la scorsa notte ha colpito Verona, provocando diversi danni tra i quali l'abbattimento di alcune piante, tetti scoperchiati e ...Tempeste a Washington, 200 mila persone senza elettricità Allarmeanche in Usa. Forti ... Nonostante ilvento e la pioggia, il soldato che custodisce la tomba ha continuato a sfilare ......si opera per la ricerca in città squadre di vigili del fuoco sono impegnate a causa del...viabilità di Viale Piave a Verona per detriti finiti in strada a causa di un tetto divelto dal...

Meteo, weekend con ritorno del maltempo! Rischio grandine e forte vento METEO.IT

Un forte temporale, con grandine, ha interessato Verona nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio, provocando l'abbattimento di una quarantina di piante, lo scoperchiamento di alcuni tetti ...Il forte temporale della notte ha provocato a Verona maggiori danni rispetto ai precedenti fortunali della scorsa settimana.