Maltempo | come fare l’assicurazione contro i danni risparmiando

Leggi su quifinanza

(Di domenica 30 luglio 2023) Mentre l’Italia si ritrova al’ennesima conta deicausati dal, moltissimi cittadini in tutto il nostro Paese hanno ricominciato a cercare informazioni su quale sia il modo più efficace (e conveniente) per assicurare la propria abitazionele possibili devastazioni. Conseguenze che,stiamo vedendo per l’ennesima estate, rischiano di verificarsi ogni qual volta intervenga una nuova ondata di instabilità meteorologica. Dopo le terribili settimane di maggio in cui, a finire nel mirino, erano state le provincie della Romagna (da Ravenna a Cesena, passando per Rimini, Forlì, Ferrara e Modena, fino a Bologna), nel mese di luglio abbiamo assistito ad una lunga e violenta serie di forti piogge (ma anche prepotenti raffiche di vento e chicchi di grandine grossi ...