Malore improvviso | Alessandro Cerritelli morto ad Alanno a 16 anni | trovato dalla nonna in giardino

(Di domenica 30 luglio 2023) Tragedia ad, in provincia di Pescara dove il 16enneper un. Comunità sotto choc per quanto accaduto al giovane ragazzo, il quale è statosenza vita in. Probabilmente sarà disposta l'autopsia mentre non è ancora stata

E' morto all'in un ristorante di Ferentillo, un uomo di 50 anni - Emanuele Dominici - originario di Todi ma residente a Montecastrilli. Molto probabilmente è stato colpito da unche non gli ha ...La donna è stata colta da unin acqua. E' scattata immediatamente la macchina dei soccorsi ma per la donna non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare ...Paura per un incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 30 luglio 2023, a Trezzo sull'Adda . Un anziano al volante della propria auto ha accusato un, perdendo il controllo del veicolo e finendo contro una pianta. Incidente a Trezzo, anziano soccorso in codice rosso Il sinistro si è verificato attorno alle 8 in via Mazza, una ...

Malore improvviso in vacanza in Grecia: muore ricercatrice di 29 anni. Il rientro della salma il Resto del Carlino

Paura per un incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 30 luglio 2023, a Trezzo sull'Adda. Un anziano al volante della propria auto ha accusato un malore improvviso, perdendo il controllo d ...Il cordoglio della politica italiana per la scomparsa di Vittorio Prodi, fisico, ex politico e fratello dell'ex premier Romano ...