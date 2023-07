Malmo vs Varnamo- probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 30 luglio 2023) Alla ricerca di una fine della loro striscia di tre partite senza vittorie, ilaccoglie i lottatori dell’Allsvenskanall’Eleda Stadion lunedì31 luglio sera. Dopo due sconfitte seguite da un pareggio in casa dell’AIK la scorsa settimana, la squadra di Henrik Rydstrom si trova al terzo posto in classifica, mentre gli ospiti sono coinvolti in una lotta al ribasso. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavsa che punto sono le due suqadreNonostante abbia dominato il possesso palla e impedito ai padroni di casa di effettuare un solo tiro in porta, ilnon è riuscito a interrompere una frustrante serie di risultati, che lo ha visto scivolare a quattro punti di ...