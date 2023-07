Mai più Lehman e Svb Le banche Usa alla prova del capitale

Leggi su formiche

(Di domenica 30 luglio 2023)fine la tenaglia si è stretta. E per leamericane, a 15 anni daBrothers e a 4 mesi dai pericoli default di Svb e First Republic, comincia forse una nuova era. Un’epoca fatta di patrimoni extralarge, perché quelli attuali non bastano più a proteggere il sistema da possibili crisi, magari innescate da un colpo di mano sui tassi, come già avvenuto nei mesi scorsi. E i risultati si sono visti. Nessuno negli Stati Uniti vuole rivivere più i fantasmi del 2008. E nemmeno quelli del marzo 2023. Dunque, nell’attesa che Joe Biden e i democratici portino a casa l’estensione della garanzia pubblica sul 100% dei depositi bancari, ecco la mossa della vigilanza: più capitalizzazione per tutti. Nella notte italiana, i massimi regolatori bancari statunitensi hanno presentato i loro piani per la più ampia riforma delle regole sul ...