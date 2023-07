Lutsenko vince il Circuito de Getxo | fuga di 120 km! Simone Velasco 3° davanti a Trentin

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Alexeyha vinto ilde, semiclassica spagnola giunta alla sua 78ma edizione e che fa seguito alla Clasica di San Sebastian disputata ieri. Il kazako si è imposto al Memorial Hermanos Otxoa, riuscendo a leggere al meglio le impegnative salite previste nei due giri finali del, ovvero l’Alto Akarland (4,5 km al 2,2% di pendenza media) e soprattutto l’Alto de Pike (2,1 km al 9,3%), proposto per l’ultima volta a 16 chilometri dal traguardo di. L’alfiere dell’Astana Qazastan ha attaccato insieme ad altri sei uomini quando mancavano 120 km all’arrivo e poi in solitaria sull’ultima ascesa, riuscendo a imporsi nonostante un errore di percorso ai -12. Il 30enne è riuscito a rimanereagli ex compagni di, trionfando con 24 secondi ...