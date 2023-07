L’unione spaziale tra Italia e Usa va oltre l’orbita Il punto di Gaudenzi

Leggi su formiche

(Di domenica 30 luglio 2023) Un nuovo dialogo, un comportamento responsabile in orbita e nuovi partenariati spaziali commerciali innovativi sono i punti spaziali più salienti della dichiarazione congiunta dei due premier, Giorgia Meloni e il presidente americano, Joe Biden. L’analisi del professore dell’Università di Bologna, Paolo. Perché professore, in senso generale, è da considerarsi significativa la dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca? La dichiarazione Meloni-Biden dedica allo spazio una grande attenzione per le relazioni bilaterali, e acquista ancora maggiore enfasi nel contesto di altri punti fondamentali. Il primo di questi riguarda l’importanza attribuita alla scienza e alla tecnologia, posto alla conclusione del testo, come un sigillo finale: i due Paesi si impegnano a trovare “new ways to enhance high level research and exchanges”. Vi è poi un ...