Lukaku | una storia dai mille volti | il belga torna a parlare C’è il video

...mai a Dusan per, perché, dice: "tecnicamente Vlahovic è indiscutibile". Anche se nell'ultima stagione non è andato benissimo. Prandelli ne parla: "Ha avuto un sacco di problemi fisici. Poi......staccare i giallorossi proprio sul traguardo ditrattativa che sembrava ormai delineata. Marotta e Ausilio avrebbero dunque riaperto il fascicolo legato a Gianluca Scamacca dopo l'intrigo,...Romelu, avvicinato da un tifoso dell'Inter che vive in Belgio, a proposito dipossibile cessione alla Juventus confessa: "Non credo che l'affare si farà". In un video circolato sui social l'...

Lukaku e la Juve, la battuta di Romelu a un tifoso dell’Inter Sky Sport

(Adnkronos) – “Dire Forza Juve No… Non credo che l’affare si farà”. Romelu Lukaku risponde così ad un tifoso, alle porte di Bruxelles, e offre (forse) un indizio sul suo futuro. Il centravanti belga, ...Il piano del ds Cristiano Giuntoli era quello di cedere Dusan Vlahovic per fare così posto al belga, ma i problemi fisici del serbo hanno indotto il PSG a fare retromarcia. La conferma di Lukaku suona ...