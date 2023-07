Lukaku alla Juve? Arriva la risposta a sorpresa del belga

(Di domenica 30 luglio 2023) Le parole di Romelu, attaccantedel Chelsea, sul suo possibile trasferimentontus. I dettagli Romelusi sta allenando in Belgio in attesa di conoscere il suo futuro. Dopo il mancato trasferimento all’Inter, sull’attaccante del Chelsea continua ad esserci lantus.sullantus pic.twitter.com/GHwcSgqfCJ — Matthijs Pog (@MatthijsPog) July 30, 2023 In un video pubblicato sui social,è stato fermato da un tifoso interista che gli ha chiesto di “non dire forza” quando si trasferirà a Torino.ha risposto: “Non credo che l’affare si farà“.

