Lo “strano” approccio degli Stati Uniti sull’intelligenza artificiale

(Di domenica 30 luglio 2023) Da una parte un regolamento strutturato, con regole precise da seguire se non si vuole cadere in sanzioni. Dall’altro un “impegno” da parte di sette aziende multinazionali in cui si definisce il campo di azione senza prevedere alcuna multa in caso di violazione. Le differenze tra la gestione delle Big Tech da parteUSA e quella della UE è soprattutto nell’, con notevoli differenze soprattutto nella percezione di come esistano e sussistano due modalità diverse per analizzare e cercare di mettere sui corretti binari lo sviluppo di strumenti di intelligenza. Intelligenza, gli USA puntano sull’autoregolamentazione Nelle ultime ore, infatti, il numero uno della Casa Bianca – Joe Biden – ha spiegato i punti fondamentali dell’impegno assunto da sette grandi aziende che si occupano ...

